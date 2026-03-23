Uppgifter: Orlando City värvar Griezmann
Antoine Griezmann, 35, är klar för nya äventyr.
Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är han klar för flytt till USA.
Antoine Griezmann har till stor del spenderat sin karriär i Spanien och har över 500 matcher i La Liga på meritlistan. Nu kan det vara slut. 35-åringen kan lämna Atletico Madrid.
Transferjournalisten Fabrizio Romano uppger att fransmannen är muntligt överrens med Orlando City. Uppgiftena säger även att flytten ska ske i sommar. Kontraktet skrivs över två år.
Enligt Uppgifterna ska parterna vara överens och Griezmann åker över till USA under landslagsuppehållet.
I Orlando hittar vi även svensken Robin Jansson.
