Uppgifter: Osimhen kommer att spela i Premier League

Victor Osimhen har sedan i somras hållit till i turkiska Galatasaray.

Nästa säsong kommer han dock att spela i Premier League.

Det säger åtminstone hans landsman Troost-Ekong till TalkSport.

Det var under sommaren som den tidigare skytteligavinnaren i Serie A, Victor Osimhen, valde att byta Napoli mot Galatasaray på ett årslångt lån.



Sedan dess har nigerianen fortsatt att ösa in mål och står, efter 30 matcher med Istanbulklubben, på 26 mål och fem assist.



Till sommaren kommer Osimhen att återvända till Napoli, men inte för att stanna.



Enligt TalkSport som har pratat med anfallarens lagkamrat i det nigerianska landslaget, William Troost-Ekong, kommer Osimhen att spela i Premier League nästa säsong.



– Jag vet att han är ett Chelsea-fan, men också att han har pratat med alla topplagen. Det är upp till honom att bestämma men jag vet att han platsar i alla lag, säger Troost-Ekong till TalkSport.



– Jag vet att Liverpool har pratat om att ta in en ny anfallare till nästa säsong, vi får se.



Lagkaptenen för det nigerianska landslaget har väldigt svårt att tro att Osimhen inte landar i den engelska högstaligan nästa år.



– Jag kan inte se honom spela där (i Galatasaray) nästa säsong, eller någon annanstans förutom i Premier League nästa säsong.



Uppgifter angående Osimhens kontrakt gör även gällande att anfallaren har en utköpsklausul i sitt kontrakt med Napoli. Den skriver TalkSport tros ligga på omkring 63 miljoner euro – eller nära 700 miljoner kronor.