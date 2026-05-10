Ederson, 26, väntas lämna Atalanta.

Den brasilianske mittfältaren är överens med Manchester United.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Sedan tidigare står det klart att Casemiro lämnar Manchester United efter säsongen. Samtidigt har Atalantas Ederson kopplats ihop som en ersättare till stjärnan på mittfältet.

Enligt silly-journalisten Nicolo Schira är brassen redan överens om de personliga villkoren med United, där ett kontrakt till 2031 är aktuellt. Det enda som kvarstår är de ekonomiska villkoren.

Schira uppger att United kan tänka sig att erbjuda Atalanta 45 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 487 miljoner kronor, för att säkra affären direkt.

Ederson noteras för två mål och en assist på 39 matcher den här säsongen.