Uppgifter: Överväger Bosman-värvning av Jadon Sancho

Jadon Sancho har redan gjort två sejourer i Borussia Dortmund.

En tredje kan vara på gång efter den här säsongen.

Den tyska storklubben uppges nämligen överväga att värva honom som Bosman.

Foto: Bildbyrån

Jadon Sancho gjorde stor succé i Borussia Dortmund mellan 2017 och 2021 innan Manchester United värvade honom för stora pengar.

Efter att inte ha fått det att lossna i den engelska storklubben gick Sancho på lån till Dortmund under våren 2024 och nu kan en tredje sejour i den tyska storklubben vara på gång för engelsmannen.

Fichajes rapporterar nämligen att Borussia Dortmund överväger att värva Sancho som Bosman i sommar, då hans kontrakt med Manchester United löper ut.

Enligt uppgifterna kommer Manchester United inte heller att erbjuda Sancho, som den här säsongen är utlånad till Aston Villa, ett nytt kontrakt.