Uppgifter: Oviss framtid för Rashford i Barca – kan bli för dyr

Marcus Rashfords framtid i FC Barcelona är fortsatt oviss.

Detta då den katalanska klubben inte har bestämt sig för om man ska utnyttja den köpoption som finns.

Det rapporterar Marca.

Marcus Rashford har länge kopplats ihop med en permanent övergång från Manchester United till Barcelona, dit han just nu är utlånad till. Det har däremot uppstått komplikationer på vägen där Barça velat ha engelsmannen till ett lägre pris, vilket ”The Red Devils” inte gått med på.

I början av april rapporterar den spanska radiostationen Cadena SER att den katalanska klubben hade missat att utnyttja den köpoption på 30 miljoner euro, eller 328 miljoner kronor, som finns inskriven i engelsmannens avtal. Detta då deadline för detta var i mars.

Riktigt så illa ser dock inte situationen ut att vara för ”Barça”, om man får tro Marca. De skriver nämligen att klubben fortsatt kan utnyttja den option som finns, men att man inte är säkra på om det är värt det.

Uppgifterna gör gällande att den sportsliga ledningen i klubben tycker att priset på spelaren är något överdrivet i förhållande till det ekonomiska klimatet. Däremot ska Uniteds hållning till det hela vara oförändrad. Antingen betalar Barcelona köpoptionen eller så återvänder Rashford till Old Trafford.

Härnäst väntar ett ”viktigt möte” mellan sportchef Deco och tränare Hansi Flick där man kommer att besluta om hur projektet Barcelona ska se ut framgent.





