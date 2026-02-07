Uppgifter: Oxlade-Chamberlain har landat i Glasgow

Alex Oxlade-Chamberlain har stått utan klubb sedan i somras.

Nu har han landat i Glasgow, för att skriva på för Celtic.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Alamy

Den före detta Arsenal– och Liverpool-spelaren Alex Oxlade-Chamberlain rev sitt kontrakt med turkiska Beşiktaş för ett halvår sedan. Under gårdagen gjorde rapporter från Fabrizio Romano gällande att mycket talade för att Celtic blir hans nästa klubbadress.

Nu ser han också ut att vara mycket nära en övergång till den skotska klubben. Enligt Sky Sports har 32-åringen landat i Glasgow för att genomgå läkarundersökning och sedan skriva på för Celtic.

Enligt tidigare uppgifter kommer kontraktet att sträcka sig fram till sommaren, med option på en förlängning.

Celtic är just nu trea i dens skotska ligan, sex poäng bakom serieledaren Hearts. Klubbens riskerar därmed att gå miste om sin blott andra ligatitel på 14 år. I Celtic finns sedan tidigare svenske Benjamin Nygren.