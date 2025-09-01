Wilmer Odefalk kan vara på väg bort från Brommapojkarna.

Cypriotiska Pafos uppges visa intresse och vilja värva honom.

Detta enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Wilmer Odefalk kan ha gjort sin sista match i BP-tröjan.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att den cypriotiska toppklubben Pafos FC vill värva honom innan transferfönstret stänger.

Enligt uppgifterna så ska BP även vara öppna för att sälja Odefalk.

Det är heller ingen stress att få klart affären idag, det cypriotiska transferfönstret stänger först den 9 september.

Totalt den här säsongen har det blivit ett mål och två assist på 20 allsvenska matcher för Odefalk.

Skulle det bli en flytt till Pafos skulle Odefalk som bekant få spela Champions League i höst, detta då Pafos kvalificerat sig till ligafasen.