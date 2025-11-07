Uppgifter: Papagiannopoulos förlänger med AIK

Han har själv sagt att det är nära.

Nu har Sotirios Papagiannopoulos tackat ja till ett nytt kontraktsförslag med AIK.

Det skriver Expressen under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2020 som Sotirios Papagiannopoulos vände hem till sin barndomsklubb, AIK. Sedan dess har den 35-årige mittbacken, vars kontrakt löper ut efter säsongen, spelat hela 178 matcher för ”Gnaget”.

Under den senaste tiden har Papagiannopoulos framtid i AIK varit omdiskuterad. Detta då han själv har meddelat att han gärna förlänger sitt avtal med klubben samt att han och den sportsliga ledningen har börjat diskutera framtiden.

I slutet av oktober meddelade ”Sotte” att han och AIK hade gjort framsteg i samtalen om en förlängning.

Sedan dess har det dock varit tyst kring fanbärarens framtid och matchen mot Halmstad på söndag har sett ut att bli hans sista – fram till nu.

Enligt Expressen har Sotirios Papagiannopoulos accepterat AIK:s kontraktsförslag och kommer att skriva under sitt nya avtal inom en snar framtid. Det är även någonting FotbollDirekt har uppgifter på.

Utöver AIK har Sotirios Papagiannopoulos spelat för klubbar som Väsby United, Akropolis, Assyriska, PAOK, Östersunds FK och FC Köpenhamn.