Papagiannopoulos bekräftar: Har fått kontraktsförslag av Gnaget

Sotirios Papagiannopoulos ser ut att närma sig nytt kontrakt med AIK.

Mittbacken bekräftar nu att han fått ett kontraktsförslag.

– Jag har fått ett nytt kontraktsförslag, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt rapporterade nyligen att ett första kontraktsförslag till Sotirios Papagiannopoulos var på gång från AIK.

I slutet av förra veckan bekräftade han även för FD att samtal pågår.

– Det finns det, sa han till FD då.

Nu berättar mittbacken att samtal har inletts mellan parterna och att ett förslag presenterats.

– Nu har vi börjat prata. Jag har fått ett nytt kontraktsförslag, säger han till Fotbollskanalen.

Huruvida han och AIK kommer att komma överens om ett nytt avtal är dock inget han vill gå in på till sajten.

Mittbacken står den här säsongen noterad för 26 framträdanden i allsvenskan.