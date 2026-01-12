Uppgifter: Paquetá överens med sin gamla klubb

Lucas Paquetá, 28, ser ut att lämna West Ham United.

Brassen uppges vara överens med sin förra klubb Flamengo.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Lucas Paquetás senaste tid i Premier League har präglats av att han bröt mot FA:s bettingpolicy. Brassen har därtill uppgetts vilja lämna West Ham United och har ryktats till andra klubbar.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att Paquetá är överens med den brasilianska klubben Flamengo. Det återstår att se om West Ham kommer överens gällande övergångssumman för brassen, enligt Romano.

Paquetá är fostrad och slog igenom i Flamengo innan det bar av till Milan, Lyon och senare West Ham.