Uppgifter: Parma visar nytt intresse för Hampus Skoglund

Italienska Parma uppges ha Hammarbys högerback Hampus Skoglund på radarn igen.

Transferjournalisten Gianluca di Marzio rapporterar att svensken kan bli aktuell under januarifönstret.

Foto: Bildbyrån



Sedan i somras har flera italienska medier kopplat Parma till Hammarbys 21-årige högerback Hampus Skoglund. Nu skriver transferjournalisten Gianluca di Marzio att Skoglunds namn är “tillbaka på modet i Parma”.

Enligt Di Marzio har den italienska klubben följt Skoglund ett tag och överväger nu att värva honom i vinterfönstret.

Hampus Skoglund har utvecklats genom Hammarbys ungdomsakademi och har även spelat i IK Frej innan han tog steget upp i A-laget.

Ytterbacken har spelat 65 tävlingsmatcher för Stockholmsklubben och har kontrakt som sträcker sig till nyår 2029.

