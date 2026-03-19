Uppgifter: Paulo Dybala närmar sig flytt till Argentina

Han sitter på ett utgående avtal med Roma.

Nu kan Paulo Dybala vara aktuell för en hemkomst till Argentina.

Enligt argentinska tidningen Olè närmar sig anfallaren en flytt till Boca Juniors.

Den argentinska anfallaren Paulo Dybala har snart tillbringat hela 14 år i Italien sedan han flyttade från moderklubben Instituto Atlético Central Córdoba.

De senaste åren har han tillbringat i huvudstadsklubben Roma, där han just nu dras med en knäskada. Med ett avtal som går ut efter den pågående säsongen kan 32-åringen vara aktuell för en flytt hem till Argentina. Detta trots rapporter om att Roma vill förlänga stjärnans kontrakt.

Lyssnar man till uppgifter från den argentinska tidningen Olè närmar sig Paulo Dybala en flytt till Boca Juniors, som uppges ha visat intresse under en längre tid.

Vidare skriver även La Gazzetta dello Sport att den argentinska bjässen har lagt i en extra växel kring en eventuell värvning av anfallaren.

Förutom Roma har Paulo Dybala spelat för både Juventus och Palermo i Serie A. Han står även noterad för 40 landskamper med Argentina.