Uppgifter: Pavey aktuell för flytt till IFK Värnamo

Han har inte fått förtroende i AIK.

Nu kan Charlie Pavey vara aktuell för en flytt till IFK Värnamo.

Enligt Sportbladet besöker han superettanklubben.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff säsong i allsvenskan stod det till sist klart att IFK Värnamo degraderas till superettan med ett par omgångar kvar att spela.

Nu har truppbygget inför nästa år börjat. Då har Smålandsklubben vänt blickarna mot Stockholm.

Där finns nämligen en ytterback vid namn Charlie Pavey som spelar för AIK. Enligt Sportbladet vill Värnamo värva 17-åringen som ska befinna sig hos klubben på besök under måndagen.

Charlie Pavey står totalt sett noterad för spel i en tävlingsmatch med AIK:s A-lag. Enligt uppgifterna ska ytterbacken, som är son till den förre AIK-spelaren Kenny Pavey, fatt ett beslut om sin framtid inom kort.