Uppgifter: Pedro Porro jagas av Manchester City

Manchester City är intresserade av Pedro Porro.

Nu vill han nuvarande klubb, Tottenham, förlänga.

Detta enligt uppgifter från TEAMtalk.

Foto: Bildbyrån

Pedro Porro anslöt till Tottenham i januari 2023 och blev snabbt en kugge i laget. Porro har under en längre tid ryktats till flera storklubbar i Europa.

Nu rapporterar TEAMtalk att Manchester City återigen tar upp jakten på högerbacken.

Med tanke på intresset från City har Tottenham påbörjat förhandlingar gällande ett nytt avtal, enligt uppgifterna. 26-åringens nuvarande kontrakt sträcker sig till 2028. Tottenham sägs vara redo att ge Porro en rejäl löneökning om han går med på att förlänga kontraktet.

Högerbacken har gjort elva mål och 24 assist på totalt 130 tävlingsmatcher för Tottenham.