Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Peking säljer succén i rekordaffär

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Wilma Leidhammar, 22, är på väg att lämna IFK Norrköping.
Enligt Sportbladet är anfallaren klar för Birmingham City.
”Peking” sägs få 3,9 miljoner kronor och slår därmed damallsvenskt försäljningsrekord.

Foto: Bildbyrån

Åtta mål och åtta assist i damallsvenskan 2025 och kapten som 22-åring. Nu ser succéanfallaren Wilma Leidhammar ut att lämna IFK Norrköping.

Enligt Sportbladet är strikern helt klar för en flytt till England och Birmingham City, som håller till i andraligan Championship (WSL 2). Affären är färdigställd, enligt tidningen, och väntas bli presenterad inom kort.

Slår Hammarbys rekord

”Peking” sägs få 3,9 miljoner kronor för övergången vilket skulle innebära ett nytt damallsvenskt försäljningsrekord. Det tidigare rekordet var Kyra Cooney-Cross från Hammarby till Arsenal för 3,8 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Det har tidigare rapporterats om intresse från klubbar i USA, Tyskland och England.

Birmingham City ligger på andraplats i den engelska andraligan efter elva spelade omgångar, med fem poäng upp till tabellettan Charlton, och har en god möjlighet till uppflyttning till Women’s Super League.

Leidhammar har representerat det svenska landslaget på U23-nivå.

