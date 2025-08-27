Uppgifter: Pinas nära att lämna Hammarby

Shaquille Pinas kan lämna Hammarby.

Enligt Expressen är försvararen detaljer från saudiska Al-Kholood.

Han ska redan ha tackat av sina lagkamrater, enligt uppgifterna.

Video Pinas inför derbyt: ”Jag avskyr att förlora”

Framtiden för Hammarbys 27-åriga försvarspjäs Shaquille Pinas är oviss. Spelarens kontrakt går ut till årsskiftet, och då kan Pinas lämna ”Bajen” gratis efter tre år i klubben.

Nu rapporterar Expressen att Hammarby är nära att sälja vänsterbacken. Enligt tidningen är den grönvita klubben nära att komma överens med Al-Kholood i Saudiarabien om en övergång i sommar.

FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera att Hammarbys plan var att behålla nyckelspelaren säsongen ut för att ge sig själv en så god förutsättning i guldracet som möjligt. Nu ser det däremot ut att ha blivit ändrade planer, och enligt Expressen har Pinas redan tackat av sina lagkamrater på träningsanläggningen Årsta IP.

Shaquille Pinas väntas flyga till Saudiarabien inom de närmsta dagarna för att färdigställa övergången, skriver tidningen.