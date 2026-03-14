Uppgifter: PL-intresse för Bodø/Glimts succéduo

Bodø/Glimt har dräpt jättar i Champions League.

Intresse finns nu för lagets duo Jens Petter Hauge och Kasper Høgh.

Detta enligt sajten Teamtalk.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt har chockat i Champions League. Det nordnorska laget har vunnit över klubbar som Atletico Madrid, Inter och Sporting och nu har intresse för spelarna ökat.

Enligt sajten Teamtalk har Premier League-klubben Leeds United haft scouter i Norge för att spana på den offensiva duon Jens Petter Hauge och Kasper Høgh. Därtill ska ytterligare klubbar från England tittat på Bodø/Glimt.

Leeds United uppges snegla på Hauge och Høgh inför sommarens transferfönster då klubben vill stärka upp på ”nummer tio”-positionen.

Høgh noteras för sex mål och fyra assist den här säsongen medan Hauge gjort sju mål och fem assist på 15 framträdanden.

Høgh sitter på ett kontrakt över 2029 och Hauge till och med 2028.