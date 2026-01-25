Uppgifter: PL-jättarna ute efter PSG-talangen

Ibrahim Mbaye är eftertraktad.

Både Chelsea och Aston Villa följer PSG-spelaren nära.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germains Ibrahim Mbaye har fått sitt genombrott den här säsongen. 18-åringen debuterade för Senegals landslag inför Afrikanska mästerskapen och nu har flera storklubbar börjat följa honom.

Enligt den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg är det flera klubbar som visat intresse för Mbaye. Exempelvis följer både Chelsea och Aston Villa yttern.

Samtidigt uppger Plettenberg att PSG vill behålla talangen och är redo att erbjuda ett nytt kontrakt.

Mbayes nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2028.