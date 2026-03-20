Uppgifter: PL-jumbon ute efter Silas Andersen

Silas Andersen fortsätter att dra till sig intresse – trots sin kontraktsförlängning.

I dag rapporterar Sportbladet att en klubb från Premier League har gett sig in i jakten på mittfältaren.

Detta i form av jumbon Wolverhampton Wanderers.

Foto: Bildbyrån

Danske Silas Andersen har varit en nyckelspelare för BK Häcken sedan han anslöt inför säsongen 2025. Under vintern har mittfältaren varit ett hett namn på transfermarknaden och ryktades bland annat vara aktuell för en flytt till FC Köpenhamn.

Någon sådan blev det dock inte och tidigare denna vecka stod det klart att 21-åringen förlängde sitt avtal med Göteborgsklubben, fram till slutet av 2029.

Efter det kommer nu uppgifter från Sportbladet som förtäljer att intresset fortsatt är stort för den hårdföre speldirigenten.

Tidningen skriver att Premier League-jumbon Wolverhampton Wanderers, eller Wolves, visar intresse för dansken och överväger en värvning av honom under sommarens transferfönster.

De är inte heller ensamma om att bevaka Andersen i Häcken, då flera utländska klubbar uppges vara ute efter mittfältaren.



