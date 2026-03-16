Klart: Andersen förlänger med Häcken

Silas Andersen har skrivit på ett nytt kontrakt med BK Häcken.

Hans nya avtal sträcker sig över 2029.

– Det kändes rätt att förlänga, säger dansken till klubbens hemsida.

Silas Andersen har varit en nyckelspelare för BK Häcken sedan han anslöt 2025. Dansken har ryktats bort från klubben under vintern, men nu väljer han istället att förlägna med Hisingslaget.

– Jag har trivts i BK Häcken sedan jag kom hit, och har vuxit som spelare genom att jag fått stort förtroende och mycket speltid. Och eftersom jag känner att det fortfarande finns utrymme att växa och bli ännu bättre här kändes det rätt att förlänga, säger han till Häcken hemsida.

Danskens nya kontrakt sträcker sig over säsongen 2029, vilket är en förlängning med ett år av hans tidigare avtal.

Häckens sportchef Martin Ericsson:

– Silas har med hela sin fotbolls-persona redan satt starka avtryck både på och utanför planen under sitt dryga år i klubben. Vi är både glada och stolta att vi nu enats om ytterligare ett år tillsammans, och ser fram emot att följa vår gemensamma utveckling in mot den nya säsongen.

Silas Andersen startade 24 matcher för Häcken i fjol. Han har tidigare representerat nederländska Utrecht, samt akademilag i FC Köpenhamn och Inter.