Uppgifter: PL-klubb ute efter Kilman

Crystal Palace uppges rikta blickarna mot West Hams mittback Max Kilman.

Den 28-årige engelsmannen ses som en möjlig ersättare till Marc Guéhi, som väntas lämna klubben inom kort.

Den engelske mittbacken Max Kilman, 28, kan vara på väg mot en ny flytt – trots sin nyckelroll i West Ham United.

Enligt uppgifter till Football Insider har Crystal Palace identifierat Kilman som en möjlig ersättare till Marc Guéhi, som väntas lämna klubben antingen i januari eller efter säsongen.

Kilman, som lämnade Wolverhampton för West Ham sommaren 2024, har varit ordinarie sedan dag ett. Under sin debutsäsong gjorde han 38 framträdanden i Premier League och noterades för en assist. Även denna säsong har han startat samtliga matcher.

West Ham betalade en betydande summa för försvararen, som tidigare jagats av klubbar som Chelsea, Atlético Madrid och Newcastle United.

Det är ännu oklart om West Ham är berett att släppa sin lagkapten, eller vilken prislapp som i så fall skulle krävas. Kilmans kontrakt med klubben sträcker sig till sommaren 2031.