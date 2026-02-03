Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: PL-klubb visar intresse för Elche-anfallaren

Rasmus Hjortling
Álvaro Rodríguez har imponerat i Elche den här säsongen.
Nu drar han också till sig intresse från Premier League.
Brentford uppges vara intresserade av anfallaren.

Den  uruguayanske anfallaren Álvaro Rodríguez lämnade Real Madrid för Elche förra sommaren.
Flytten har gjort 21-åringen gått och hittills har det blivit fem mål och fyra assist på 19 matcher i La Liga och hans fina prestationer har inte gått obemärkt förbi.

Fichajes rapporterar nämligen att Premier League-klubben Brentford visar intresse för anfallaren.
Enligt uppgifterna ses Rodríguez som en perfekt ersättare till Igor Thiago, som Brentford räknar med att tappa efter hans succésäsong.

Den 21-årige anfallaren har kontrakt med Elche som sträcker sig fram till sommaren 2029.

