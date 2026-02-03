Uppgifter: PL-klubb visar intresse för Elche-anfallaren

Álvaro Rodríguez har imponerat i Elche den här säsongen.

Nu drar han också till sig intresse från Premier League.

Brentford uppges vara intresserade av anfallaren.

Foto: Alamy

Den uruguayanske anfallaren Álvaro Rodríguez lämnade Real Madrid för Elche förra sommaren.

Flytten har gjort 21-åringen gått och hittills har det blivit fem mål och fyra assist på 19 matcher i La Liga och hans fina prestationer har inte gått obemärkt förbi.

Fichajes rapporterar nämligen att Premier League-klubben Brentford visar intresse för anfallaren.

Enligt uppgifterna ses Rodríguez som en perfekt ersättare till Igor Thiago, som Brentford räknar med att tappa efter hans succésäsong.

Den 21-årige anfallaren har kontrakt med Elche som sträcker sig fram till sommaren 2029.