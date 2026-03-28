Uppgifter: PL-klubben vill kapa Rashford-affär

Marcus Rashford uppges säljas av Manchester United i sommar.

Nu vill Aston Villa försöka värva den engelske yttern.

Det rapporterar sajten SportsBoom.

Marcus Rashford har länge kopplats ihop med att lämna Manchester United i sommar. Yttern väntas köpas loss av Barcelona.

Det har skett flera turer kring om Rashford köpoption på 26 miljoner pund kan vara för dyr för Barça. den spanska klubben ska ha kommit med ett förslag om att förlänga lånet – vilket United sagt nej till.

Nu uppger sajten att Premier League-klubben Aston Villa kan göra ett försök med Rashford i sommar. Ett värvningsförsök av engelsmannen är endast aktuell om Aston Villa misslyckas med att plocka in Jadon Sancho, enligt sajten.

Rashford spelade i Aston Villa på lån förra säsongen.