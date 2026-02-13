Uppgifter: PL-konkurrent utmanar Liverpool om Pulisic

Liverpool har uppgetts hålla ögonen på Christian Pulisic.

Nu ser Tottenham Hotspur ut att ge sig in i kampen också.

Londonklubben uppges visa intresse för amerikanen.

Foto: Bildbyrån

Christian Pulisic kan komma att återvända till Premier League.

Under gårdagen kom uppgifter om att Liverpool har ögonen på amerikanens situation och denna fredag så kommer nu uppgifter om att ytterligare en Premier League-klubb finns med i bilden.

Teamtalk rapporterar att Tottenham Hotspur visar intresse för amerikanen.

Enligt uppgifterna så ska Pulisic också vara intresserade av en comeback till Premier League.

Den här säsongen står 27-åringen noterad för åtta mål och två assist på 16 matcher i Serie A.