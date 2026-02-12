Uppgifter: PL-konkurrent visar intresse för Gibbs-White

Morgan Gibbs-Whites flytt till Tottenham Hotspur i somras sprack.

Nu drar han till sig intresse från en annan Premier League-konkurrent.

Aston Villa uppges vara intresserade av mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Morgan Gibbs-White såg länge ut att lämna Nottingham Forest för Tottenham Hotspur i somras, men flytten sprack och mittfältaren skrev istället på ett nytt kontrakt med Forest.

Det nya kontraktet ser dock inte ut att skrämma bort konkurrenter från att vilja försöka värva mittfältaren.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Aston Villa är intresserade av Gibbs-White.

Att få loss mittfältaren kommer dock inte att bli billigt, enligt uppgifterna kräver Nottingham 65 miljoner pund för mittfältaren, vilket motsvarar omkring 789 miljoner kronor.

Mittfältaren står noterad för sex mål och två assist på 26 matcher i Premier League den här säsongen.