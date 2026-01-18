Uppgifter: PL-konkurrenter är ute efter Brentford-stjärnan

Kevin Schade har imponerat i Brentford den här säsongen.

Anfallaren drar nu till sig intresse från andra Premier League-klubbar.

Tottenham, Aston Villa och Newcastle är alla intresserade.

Foto: Alamy

Kevin Schade har imponerat i Premier League den här säsongen.

Brentford-anfallaren står hittills noterad för sex mål tre assist på 21 matcher och hans fina form har inte gått obemärkt förbi bland andra Premier League-klubbar.

Caught Offside rapporterar nu att Aston Villa, Tottenham och Newcastle alla är intresserade och gör upp om anfallaren.

Enligt uppgifterna är dock inte Brentford intresserade av att sälja anfallaren i vinter, men Londonklubbens inställning kan ändras till sommaren.

För att få loss anfallaren lär det dock krävs uppemot 60 miljoner euro (omkring 641 miljoner kronor).

Schade har kontrakt med Brentford fram till sommaren 2028.