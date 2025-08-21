Uppgifter: PL-trio jagar Raheem Sterling

Raheem Sterling ser ut att lämna Chelsea.

Engelsmannen uppges ha intresse på sig från tre Premier League-klubbar.

Det rapporterar Talksport.

Sterling efter match mot Southampton. Foto: Bildbyrån

Chelseas Raheem Sterling tillbringade förra säsongen på lån i Arsenal. I ”Gunenrs” blev det skralt med speltid för 30-åringen som inte gjorde en hel match under förra säsongen i Premier League.

Nu har engelsmannen återvänt till Chelsea men har redan börjat ryktas bort.

Enligt sajten Talksport är flera Premier League-klubbar intresserade av yttern. Det rör sig om Fulham, Crystal Palace och West Ham som uppges vilja värva honom.

Sterlings kontrakt med Chelsea löper ut sommaren 2027. I Chelsea har han gjort totalt 19 mål och 15 assist på 81 matcher.