Uppgifter: Planen kring stjärnan – för att skrämma bort storklubbar

Adam Wharton gör succé i Crystal Palace.

Detta har fått det att börja ryktas om intresse från flera storklubbar.

För att skrämma bort dessa klubbar planerar Palace att erbjuda mittfältaren ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Adam Wharton har vuxit fram till en klasspelare i Crystal Palace och detta har inte gått storklubbar obemärkt förbi.

Mittfältaren har placerats i Liverpool, Manchester United och Manchester City.

Även klubbar som Tottenham och Chelsea har nämnts, samt den spanska storklubben Real Madrid.

Några planer på att sälja mittfältaren inom kort ser dock inte Palace ut att ha och Londonklubben ser ut att ha en plan för att skrämma bort storklubbarna.

Enligt Mail planerar nämligen Londonklubben för att ge mittfältaren ett nytt kontrakt och samtal kring detta förväntas ta fart närmare säsongens slut.