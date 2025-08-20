Thomas Santos kan lämna IFK Göteborg.

Enligt danska Tipsbladet jagar Rakow Czestochowa från Polen ytterspringaren.

”Blåvitt” sägs kunna få omkring 2,9 miljoner kronor.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

Den danska ytterbacken Thomas Santos, 26, har varit en given del av IFK Göteborg sedan han tog sig tillbaka från skadan. Samtidigt har ”Blåvitt”-stjärnan mindre än ett år kvar på sitt kontrakt, som går ut sommaren 2026, och nu sägs Santos kunna lämna kamratklubben.

Enligt danska Tipsbladet jagas 26-åringen av den polska storklubben Rakow Czestochowa. Tidningen beskriver jakten på Santos som ”intensiv” och att det är den polska klubben som leder kampen om danskens signatur. Expressen har liknande uppgifter och tillägger att flera icke namngivna klubbar utöver Rakow Czestochowa är intresserade av Santos.

Enligt de danska uppgifterna kan IFK Göteborg få motsvarande omkring 2,9 miljoner kronor för ytterspringaren. Expressen rapporterar en summa på omkring 3,3 miljoner kronor.

Denna säsong har Thomas Santos stått för ett mål och en assist på 18 allsvenska matcher för ”Blåvitt”. Han värvades till klubben från danska AC Horsens sommaren 2023.