Uppgifter: Poppler lämnar Öster
Vincent Poppler lämnar Östers IF.
De rapporterar Smålandsposten.
Vincent Poppler anslöt till Öster inför säsongen 2025. 24-åringen har haft det svårt att hitta sin plats i laget och i samband med att klubben går ner till Superettan väljer Öster och Poppler att så skilda vägar.
Anfallaren fick ett inhopp i Öster och lånades ut till IK Oddevold under sommaren.
Enligt Smålandsposten så lämnar Poppler Öster permanent, då man bryter kontraktet.
