Uppgifter: Poppler lämnar Öster

Vincent Poppler lämnar Östers IF.

De rapporterar Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Vincent Poppler anslöt till Öster inför säsongen 2025. 24-åringen har haft det svårt att hitta sin plats i laget och i samband med att klubben går ner till Superettan väljer Öster och Poppler att så skilda vägar.

Anfallaren fick ett inhopp i Öster och lånades ut till IK Oddevold under sommaren.

Enligt Smålandsposten så lämnar Poppler Öster permanent, då man bryter kontraktet.