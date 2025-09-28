Uppgifter: Potter kan ersätta Amorim i United

Graham Potter står utan jobb.

Engelsmannen kan ta över efter Ruben Amorim i Manchester United.

Det rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Graham Potter fick under lördagen sparken av West Ham United. Den förre ÖFK-tränaren står utan ett jobb.

På andra håll har Ruben Amorim blivit hårt kritiserad i Manchester United och enligt spanska Fichajes kan Potter vara en eventuell ersättare till tränarjobbet i ”The Red Devils”. Uniteds styrelse uppges redan leta efter en ny tränaren som kan ta över och där Potter är en av kanidaterna.

Manchester United kommer senast från en förlust mot Brentford och har sju poäng på sex matcher i Premier League. Laget ligger på en 14:e plats i tabellen.

Potter har tidigare tränat klubbar som Östersunds FK, Brighton och Chelsea.