Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Premier League-intresse för Dumfries

Denzel Dumfries kopplas ihop med två Premier League-klubbar.
Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.

Denzel Dumfries kan lämna Inter för Premier League.

Enligt den italienska sillyexperten Nicolo Schira finns det två klubbar som visar intresse för nederländske försvararen. Vilka klubbar det ska rör sig om framgår inte.

Skulle det ske en värvning av Dumfries är det troligast att det görs sommaren 2026. 29-åringen har, enligt Schira, en utköpsklausul på 25 miljoner euro vilket motsvarar ungefär 270 miljoner kronor. Klausulen kan aktiveras under juli månad.

Dumfries kontrakt med Inter sträcker sig till sommaren 2028.

