Uppgifter: Premier League-intresse för Pierre Kalulu

Pierre Kalulu drar till sig intresse från Premier League.

Foto: Bildbyrån

Juventus köpte loss Pierre Kalulu i somras.

Nu kan det dock komma att bli aktuellt med en ny flytt för fransmannen.

TuttoJuve rapporterar nämligen om intresse från Premier League-klubbar för försvararen.

Newcastle och Tottenham sägs båda vara intresserade av fransmannen.

Juventus uppges även vara öppna för att sälja försvararen, detta ifall man får bud på över 30 miljoner euro (ungefär 327 miljoner kronor).

25-åringen har kontrakt med den italienska storklubben fram till sommaren 2029.