Uppgifter: Premier League-klubb intresserade av de Vrij

Stefan de Vrij kan lämna Inter som Bosman i sommar.

Mittbacken drar nu till sig intresse från Premier League.

Newcastle United uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Stefan de Vrijs framtid i Inter är osäker, detta då hans kontrakt går ut i sommar.

Mittbacken är således fri att förhandla med andra klubbar för att göra en Bosman-flytt i sommar och det verkar finnas intresse för honom.

Football Insider rapporterar om intresse från Newcastle United för mittbacken.

Enligt sajten är det inte heller uteslutet att Newcastle gör ett försök att plocka de Vrij redan nu i januari.

Mittbacken har fått sparsamt med speltid den här säsongen och hittills har det bara blivit tre framträdanden i Serie A.