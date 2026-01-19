Uppgifter: Premier League-klubb intresserad av Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström, 27, drar till sig uppmärksamhet.

Enligt uppgifter från SportsBoom är Bournemouth intresserade av landslagsmålvakten.



Foto: Alamy

Jacob Widell Zetterström lämnade Djurgården 2024 för att prova vingarna i England och klubben Derby County. 27-åringen har gjort det bra i England och har tagit en plats i det svenska landslaget.

Nu kommer uppgifter från SportsBoom att Bournemouth är intresserade av att värva målvakten. Klubben har följt Widell Zetterströms utveckling och Premier League-klubb kan tänka sig värva 27-åringen till sommaren. Samtidigt säger uppgifterna att det finns andra klubbar som Nottingham Forest och Brentford också är intresserade vilket gör att Derby är angelägna om att förlänga med sin målvakt för att hålla honom kvar.

Kontraktsförläningen som klubben erbjuder ska enligt uppgifterna vara ett tvåårskontrakt.