Uppgifter: Premier League-klubb jagar Bellingham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jobe Bellingham ryktas redan bort från Dortmund,
Crystal Palace uppges vara ute efter den engelske mittfältaren.
Det rapporterar sajten Football Insider.
Jobe Bellingham, 20, gick till Borussia Dortmund i somras efter succén i Sunderland. Övergången landade på drygt 33 miljoner euro, plus fem miljoner i bonusar som kan tillkomma.
Redan nu ryktas Bellingham bort från klubben. Enligt sajten Football Insider visar Crystal Palace intresse för mittfältaren. Londonklubben uppges försöka värva honom i det kommande januarifönstret.
Crystal Palace ska ha tagit kontakt med Bellinghams representanter om en övergång.
20-åringens kontrakt med Dortmund sträcker sig till sommaren 2030.
Crystal Palace ligger på en åttonde plats i Premier League-tabellen.
Den här artikeln handlar om: