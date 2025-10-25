Uppgifter: Premier League-klubb jagar Bellingham

Jobe Bellingham ryktas redan bort från Dortmund,

Crystal Palace uppges vara ute efter den engelske mittfältaren.

Det rapporterar sajten Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Jobe Bellingham, 20, gick till Borussia Dortmund i somras efter succén i Sunderland. Övergången landade på drygt 33 miljoner euro, plus fem miljoner i bonusar som kan tillkomma.

Redan nu ryktas Bellingham bort från klubben. Enligt sajten Football Insider visar Crystal Palace intresse för mittfältaren. Londonklubben uppges försöka värva honom i det kommande januarifönstret.

Crystal Palace ska ha tagit kontakt med Bellinghams representanter om en övergång.

20-åringens kontrakt med Dortmund sträcker sig till sommaren 2030.

Crystal Palace ligger på en åttonde plats i Premier League-tabellen.