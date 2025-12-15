Uppgifter: Prislappen på Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, 26, ser ut att flytta från Dortmund.

Nu kommer Bild med uppgifter om vad landslagsspelaren har för prislapp.

Foto: Bildbyrån

Nico Schlotterbeck ser ut att flytta från Dortmund och både Liverpool och Bayern München rapporteras vara intresserade av mittbacken.

Enligt Bild har Dortmund satt en prislapp på den den tyska landslagsmittbacken om han önskar att ge sig av i sommar. En övergångssumma på runt 50 miljoner euro vilket motsvarar cirka 545 miljoner kronor, ska betalas för att det ska ske en övergång.

Bild hävdar även att Schlotterbeck vill ha en hög lön om det blir Bayern München. Det ska till en årslön på 15 miljoner brutto per år, vilket motsvarar ungefär 165 miljoner kronor.

På 10 matcher har Nico Schlotterbeck stått för 1 mål och 1 assist.