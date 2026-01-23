Uppgifter: PSG-anfallaren drar till sig Premier League-intresse

Gonçalo Ramos har fått sparsamt med speltid i Paris Saint Germain.

Portugisen uppges dra till sig intresse från Aston Villa Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Den portugisiske anfallaren Gonçalo Ramos har fått sporadiskt med speltid i den franska storklubben Paris Saint Germain.

Nu kommer rapporter om att det kan bli en flytt till England och Premier League för anfallaren.

Get French Football News rapporterar nämligen om intresse från såväl Aston Villa som Crystal Palace.

De båda klubbarna sägs vara intresserade av att värva 24-åringen i det här fönstret.

PSG sägs dock inte vara allt för intresserade av att sälja portugisen, detta då han alltjämt ses som en viktig del av truppen.