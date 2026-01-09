Uppgifter: PSG-stjärnan nobbar nytt kontraktsförslag

Ousmané Dembele är världens bästa spelare.

Nu ser han ut att nobba det kontraktsförslag som Paris Saint-Germain planerar att lägga fram.

Det rapporterar Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som Ousmane Dembélé lämnade FC Barcelona för spel i Paris Saint-Germain.

Sedan dess har den franska yttern spelat 111 matcher i vilka det har blivit 47 mål och 35 assist. Under den gångna säsongen vann han inte bara hela sex titlar utan blev även utsedd till världens bästa spelare under Ballon d’Or-galan.

Nu skriver sajten Foot Mercato att PSG planerar att erbjuda sin stjärna ett nytt kontrakt. Däremot ser de inte ut att komma överens i det första laget.

Detta då Dembélé väntas tacka nej till den lön som den franska huvudstadsklubben planerar att erbjuda. Vidare ska stjärnans representanter ha högre krav och PSG ser ut att behöva dubbla sitt nuvarande förslag om de vill få spelarens kontrakt förlängt.

Det nuvarande avtalet mellan PSG och Dembélé sträcker sig fram till sommaren 2028.