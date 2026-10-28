Uppgifter: PSG vill värva stortalangen Maza

PSG letar efter en ersättare till den skadade Khvicha Kvaratskhelia.

Enligt uppgifter har klubben visat konkret intresse för Leverkusens Ibrahim Maza.

Den tyska klubben vill dock inte sälja.

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Khvicha Kvaratskhelia har slitit av det främre korsbandet och blir borta länge. Nu kan Paris Saint-Germain gå in på transfermarknaden i januari. Enligt Sky Germany har de regerande mästarna i Champions League visat konkret intresse för Bayer Leverkusens 20-årige Ibrahim Maza, och spelarens läger känner till det.

Tränaren Luis Enrique säger att skador inte automatiskt betyder nya värvningar, men han stänger inte dörren.

– Ingen skada innebär att vi måste värva nya spelare. I början av säsongen sa jag att vi klarar av allt, även om vi drabbas av viktiga skador. Men vi är öppna för de möjligheter som finns, säger han.

Mångsidig talang

Maza kom till Leverkusen för tolv miljoner euro förra året och har sedan dess gjort åtta mål och tio assist på 54 matcher. Algeriern trivs bäst som tia, men kan spela både centralt på mittfältet och på kanterna.

En affär blir dock inte enkel. Enligt Foot Mercato vill Leverkusen inte sälja och arbetar redan på att förlänga hans kontrakt, som i dag gäller till 2030. Transfermarkt värderar honom till runt 50 miljoner euro.