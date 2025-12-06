Uppgifter: Räknar med rabatterat pris på Salah
Mohamed Salah har börjat på bänken i två raka matcher för Liverpool.
Samtidigt ryktas det igen om intresse från Saudiarabien för stjärnan.
Något nytt bud på 200 miljoner pund väntas dock inte Liverpool kunna räkna med.
Liverpool har haft en svajig säsong så här långt och detsamma gäller storstjärnan Mohamed Salah.
Egyptiern som gjorde otrolig succé ifjol har inte hittat samma form och i Liverpools två senaste Premier League-matcher har han fått börja på bänken.
I samband med detta har det igen börjat ryktas om intresse från Saudiarabien för den egyptiske stjärnan.
Salah har varit omgiven av Saudi-rykten en hel del de senaste åren och sommaren 2023 rapporterades det att Liverpool nobbat bud på uppemot 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor) från Al-Ittihad.
The I Paper rapporterar nu att saudiarabiska klubbar nu börjar bli allt mer säkra på att kunna få till en affär kring stjärnan i januari dock till ett betydligt mer rabatterat pris än vad Al-Ittihad var beredda att betala häromåret.
33-åringen står den här säsongen noterad för fyra mål och två assist på 13 matcher i Premier League.
