Uppgifter: Räknar med rabatterat pris på Salah

Mohamed Salah har börjat på bänken i två raka matcher för Liverpool.

Samtidigt ryktas det igen om intresse från Saudiarabien för stjärnan.

Något nytt bud på 200 miljoner pund väntas dock inte Liverpool kunna räkna med.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har haft en svajig säsong så här långt och detsamma gäller storstjärnan Mohamed Salah.

Egyptiern som gjorde otrolig succé ifjol har inte hittat samma form och i Liverpools två senaste Premier League-matcher har han fått börja på bänken.

I samband med detta har det igen börjat ryktas om intresse från Saudiarabien för den egyptiske stjärnan.

Salah har varit omgiven av Saudi-rykten en hel del de senaste åren och sommaren 2023 rapporterades det att Liverpool nobbat bud på uppemot 200 miljoner pund (omkring 2,5 miljarder kronor) från Al-Ittihad.

The I Paper rapporterar nu att saudiarabiska klubbar nu börjar bli allt mer säkra på att kunna få till en affär kring stjärnan i januari dock till ett betydligt mer rabatterat pris än vad Al-Ittihad var beredda att betala häromåret.

33-åringen står den här säsongen noterad för fyra mål och två assist på 13 matcher i Premier League.