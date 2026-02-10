Uppgifter: Randers miljonregn om MFF-stjärnan säljs

Lasse Berg Johnsen kopplas ihop med en flytt till MLS.

En affär som kan ge den danska klubben Randers en stor peng.

Enligt danska Tipsbladet finns det en vidareförsäljningsklausul på 10-15 procent.

Foto: Bildbyrån

Lasse Berg Johnsen uppges vara på väg bort från Malmö FF. Norrmannen har, enligt tidigare uppgifter, kopplats ihop med ett flertal utländska klubbar och Sportbladet rapporterade att en MLS-klubb har närmat sig.

Tidningen uppger att Sporting Kansas City har hört sig för gällande Berg Johnsen. En eventuell försäljning skulle inte bara ge Malmö FF pengar utan norrmannens tidigare klubb Randers kan möjligtvis håva in miljoner.

Tipsbladet gör gällande att Randers har en vidareförsäljningsklausul på mellan 10 och 15 procent.

Lasse Berg Johnsen noteras för 13 mål och 15 assist på 104 matcher i MFF. Kontraktet med Skånelaget löper ut efter säsongen 2027.