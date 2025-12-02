Uppgifter: Rashfords framtid i Barça fortsatt osäker

Marcus Rashfords framtid i Barcelona är oviss.

Enligt spanska Sport har klubben inte bestämt sig om det ska aktivera engelsmannens köpoption.

Foto: Alamy

Marcus Rashford har fått en stark inledning på sin tid i Barcelona. Den förre Manchester United-spelaren har gjort sex mål och nio assist på 18 tävlingsmatcher för den katalanska jätten denna säsong.

Engelsmannen anslöt i somras på ett låneavtal som sträcker sig till sommaren 2026. I kontraktet finns även en option att köpa loss 28-åringen.

Nu rapporterar spanska Sport att Barça inte har bestämt sig om de vill behålla Rashford eller inte. Sport uppger att vissa i klubben inte vill behålla engelsmannen då han inte passar deras spel.

Samtidigt gör tidigare uppgifter gällande att PSG visat intresse för Rashford.