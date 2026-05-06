Marcus Rashford, 28, sitter på ett utgående låneavtal med Barcelona.

Nu sägs Arsenal visa intresse för engelsmannen.

Det rapporterar Daily Mail.

Turerna kring Marcus Rashford fortsätter. Yttern som lånades ut av Manchester United till Barcelona i fjol har uppgetts både stanna och lämna Spanien efter säsongen. Det har tidigare ryktats om att Barcelona vill köpa loss honom samtidigt som köpoptionen ligger på på 30 miljoner euro, drygt 324 miljoner kronor. Prislappen sägs vara för dyr för Barça – men United kommer inte att släppa sitt förre superlöfte för en lägre summa.

Nu rapporterar Daily Mail att det finns intresse för Rashford i Premier League. Serieledande Arsenal följer 28-åringens situation då hans framtid är osäker. Även Bayern München kan tänka sig att värva honom.

Rashford noteras för 13 mål och 14 assist på 46 matcher i Barcelona.