Uppgifter: RB Leipzig sätter miljardpris på Diomande

RB Leipzig-yttern Yan Diomande kan komma att bli en av europas dyraste försäljningar.

18-åringen har en prislapp på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder kronor, om han skulle säljas i framtiden.

18-årige Yan Diomande har fått gott om speltid för RB Leipzig i Bundesliga under säsongsinledningen och står noterad för ett mål på sju matcher.



Enligt tyska Sky Sport har den 18-årige ivorianen nu en prislapp på 100 miljoner euro, drygt 1,1 miljarder kronor, om han skulle säljas i framtiden. Det skulle kunna göra han till en av Europas dyraste försäljningar.





Han sitter på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030

När Diomande värvades från spanska Leganes i somras betalade Leipzig enligt uppgift 20 miljoner euro (cirka 220 miljoner kronor). Under sin tid i Leganes stod han för två mål och en assist på tio matcher.