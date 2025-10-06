Uppgifter: Real Madrid följer Wirtz-situationen

Florian Wirtz har det trögstartat i Liverpool.

Nu har Xabi Alonso bett Real Madrid att hålla kolla på tysken.

Det rapporterar brittiska Daily Mirror.

Foto: Alamy

Floria Wirtz värvades av Liverpool för 1,64 miljarder kronor. Tysken som utsågs till Bundesligas bästa spelare förra säsongen har fått en trög start på säsongen i Premier League.

Wirtz har på sju spelade matcher den här PL-säsongen inte gjort varken mål eller assist. Enligt brittiska Daily Mirror, som refererar till spanska medier, följer Xabi Alonsos Real Madrid tyskens situation.

Alonso var huvudtränare för Bayer Leverkusen samtidigt som Florian Wirtz spelade där. Enligt Daily Mirror följer nu den spanska jätten Floria Wirtz om det skulle dyka upp en möjlighet att värva honom i framtiden. Samtidigt ska intresset inte vara konkret än och det uppges vara högst osannolikt av Liverpool att släppa sitt nyförvärv.

Florian Wirtz sitter på ett kontrakt med Liverpool till sommaren 2030.