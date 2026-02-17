Uppgifter: Real Madrid i förarsätet – Barca med i bilden
Nico Schlotterbeck ryktas bort från Borussia Dortmund inför sommarfönstret.
Nu kommer rapporter om att Real Madrid ligger bäst till gällande tysken.
FC Barcelona uppges även finnas med i bilden.
Borussia Dortmund-stjärnan Nico Schlotterbeck går en oviss framtid till mötes.
Det har ryktats flitigt kring den tyske mittbacken och det ser ut att kunna bli en ordentlig dragkamp i sommar.
Spanska Fichajes rapporterar nu att Real Madrid sitter i förarsätet gällande en värvning av tysken.
Dortmund väntas kräva 50 miljoner euro för 26-åringen, det vill säga omkring 530 miljoner kronor.
Enligt uppgifterna så ska även Barcelona finnas med i bilden, men huvudstadsklubben sägs som sagt ligga bäst till gällande tysken.
