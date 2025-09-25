Uppgifter: Real Madrid lånar ut Endrick

Endrick, 19, anslöt som en hyllad talang till Real Madrid.

Nu kan brassen lånas ut efter ett år i klubben.

Det rapporterar Cadena Cope.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2024 anslöt den brasilianska supertalangen Endrick till Real Madrid i en affär värd drygt en halv miljard kronor.

Sedan han anslöt har det varit knappt med speltid och förra säsongen blev det endast tre starter i La Liga.

Nu rapporterar den spanska tidningen och radiostationen Cadena Cope att brassens framtid i ”Los Blancos” är oviss. Klubben är öppen för att låna ut Endrick för att ge honom mer speltid.

Samtidigt uppger Cadena Cope att Endrick själv inte är sugen på att lånas ut och vill fortsätta kämpa för att bli en given spelare i Real Madrid.

Endrick står noterad för sju mål och en assist på 37 framträdanden i Real Madrid.