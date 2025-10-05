Uppgifter: Real Madrid planerar djärvt försök – vill ta Rodri

Manchester City-stjärnan Rodri kan bli aktuell för en flytt hem till Spanien.

Real Madrid uppges nämligen planera att djärvt försök att ta spanjoren.

Huvudstadsklubben ska vara redo med 130 miljoner pund.

Foto: Bildbyrån

Manchester City-stjärnan Rodri missade i stort sett hela förra säsongen på grund av en korsbandsskada, men nu är han tillbaka på planen.

Världsstjärnan har kontrakt med Manchester City över säsongen 2027, men frågan är om han kommer att bli kvar i den engelska storklubben så länge.

Real Madrid uppges nämligen vilja försöka ta honom.

Star on Sunday rapporterar nämligen att det spanska storklubben planerar ett djärvt bud på Rodri.

Enligt uppgifterna så ska Real Madrid vara villiga att betala 130 miljoner pund för 29-åringen, det vill säga lite mer än 1,6 miljarder kronor.

Rodri står hittills den här säsongen noterad för fyra framträdanden i Premier League och två i Champions League.