Uppgifter: Real Madrid redo med miljardbud på Yildiz

Juventus förklarade honom osäljbar.

Nu uppges Real Madrid pröva den italienska storklubbens tålamod med ett bud på drygt 1,1 miljarder kronor för Kenan Yildiz.

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Kampen om Kenan Yildiz ser ut att få nytt liv. Samtidigt som Juventus försöker stänga dörren för en försäljning rapporterar spansk media för ett nytt storbud från Real Madrid.

Den 21-årige turkiske landslagsmannen har etablerat sig som en av Serie A:s mest lysande offensiva stjärnor. Så sent som i helgen rapporterade Gazzetta dello Sport att ”Den gamla damen” är fast besluten att bygga sitt framtida lag kring Yildiz, och att några försäljningsplaner inte existerar.

Men den inställningen kan nu komma att ställas på sin spets. Enligt nya uppgifter från Corriere dello Sport överväger Real Madrid att slå till i sommar. Den spanska giganten uppges vara redo att matcha de 100 miljoner euro, motsvarande drygt 1,1 miljarder kronor, som Juventus väntas kräva vid en eventuell affär. En övergång ska dock i första hand vara aktuell om Juventus återigen skulle missa spel i Champions League.

Det är inte första gången Yildiz kopplas ihop med en flytt i miljardklassen. Redan förra hösten rapporterade spansk media att Real Madrid, under Xabi Alonsos styre, visade intresse för yttern. Under sommaren intensifierades även ryktena kring Premier League, där framför allt Arsenal, lade stor kraft på att försöka värva 21-åringen. Då stod dock Juventus på sig och hänvisade till det långtidskontrakt som sträcker sig till 2029.

Frågan är nu om Turin-klubben kan motstå frestelsen om Real Madrid lägger miljardbudet på bordet.